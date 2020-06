Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, tragica situazione nel rione Modena: la spazzatura supera il cancello del condominio [FOTO]

5 Giugno 2020 12:06

Reggio Calabria, continua l’emergenza rifiuti: nel quartiere Modena la spazzatura non viene raccolta ormai da settimane, lo scenario è tragico

Da Ciccarello a Sala di Mosorofa, l’emergenza rifiuti ha colpito ogni angolo di Reggio Calabria. Questa mattina la segnalazione giunge invece dal quartiere Modena, zona collinare della città situata a circa 2km dal centro storico. Come si può notare dalle immagini i sacchi della spazzatura hanno raggiunto il livello del cancello che separa il condominio dalla strada, rendendo quasi impossibile persino suonare i campanelli del citofono. I residenti vedono crescere sempre più la mini discarica: organico e indifferenziato non vengono raccolti ormai da un mese, mentre creano non pochi problemi la presenza di topi e il cattivo odore che entra dalle finestre.