18 Giugno 2020 16:22

Reggio Calabria, grave situazione anche nel quartiere di Gebbione: emergenza spazzatura a pochi passi dalla farmacia Igea

Scene da film horror nel quartiere di Gebbione a Reggio Calabria. A pochi passi dalla storica farmacia Igea è presente una grossa quantità di spazzatura che ormai ha occupato la carreggiata e impedisce al traffico stradale di confluire in modo regolare. Il degrado mette in evidenza l’emergenza rifiuti che interessa ormai ogni angolo della città e fa scattare un campanello d’allarme vista la vicinanza delle abitazioni in un punto ad alta densità di popolazione.