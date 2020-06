4 Giugno 2020 15:05

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, prendono fuoco le montagne di spazzatura che erano da settimane riversate nella strade a Sala di Mosorrofa

Situazione ancora disperata a Reggio Calabria per quanto riguarda i rifiuti. Una delle zone più colpite è anche Sala di Mosorrofa, dove i cittadini da giorni stanno denunciando disperati l’emergenza. Come segnalato da un nostro lettore, in questo momento sta bruciando una montagna di rifiuti che ormai da tanti giorni occupava parte della carreggiata. L’aria è davvero irrespirabile a causa della nube di fumo che si è liberata dal rogo.