1 Giugno 2020 20:55

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: le foto provengono dalla zona di Bovetto

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto a corredo dell’articolo, riguardo la presenza di cumuli di rifiuti nella zona di Bovetto a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “dai primi giorni di Maggio non viene effettuata la raccolta dei rifiuti nella zona di Bovetto, come visto in foto si sono venuti a creare dei cumuli di rifiuti maleodoranti, il cui odore si percepisce dalle nostre case e attirando numerosi topi, gatti e cani”.