22 Giugno 2020 15:05

Elezioni Regionali, il Centro/Destra trova l’accordo: Caldoro in Campania e Fitto in Puglia. Confermati i governatori uscenti di Liguria e Veneto Toti e Zaia

“Il Centro/Destra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei tre leader del centrodestra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I candidati del saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto.