Elezioni comunali Reggio Calabria, Fabio Foti è ufficialmente il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

29 Giugno 2020 22:15

Reggio Calabria: il Movimento 5 Stelle si organizza per le elezioni Comunali. Come anticipato da StrettoWeb, Fabio Foti è il candidato sindaco dei grillini

Come anticipato da StrettoWeb circa un anno fa, Fabio Foti è ufficialmente il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali a Reggio Calabria. Lo sfidante di Falcomatà ha 53 anni, è Direttore Sanitario del Poliambulatorio Medico La Feluca, molto impegnato nel sociale soprattutto con attività di prevenzione medica e primo soccorso. Oltre che esperto nel primo soccorso, è medico “vaccinatore”, specializzato proprio nei vaccini. Foti già in passato doveva essere candidato dei grillini a Reggio Calabria, in varie occasioni. Ma le frizioni con l’attuale deputata Federica Dieni l’avevano costretto a rimanere defilato. Fino ad oggi.