Elezioni comunali Milazzo, la Lega: “no al Centro/Destra in ordine sparso”

29 Giugno 2020 21:44

Elezioni comunali Milazzo, la Lega: “siamo convinti che un centrodestra che procede in ordine sparso e in maniera impulsiva sia un danno ai cittadini e un vantaggio ai nostri avversari”

“Siamo convinti che un centrodestra che procede in ordine sparso e in maniera impulsiva sia un danno ai cittadini e un vantaggio ai nostri avversari. Nei prossimi giorni incontreremo Lorenzo Italiano per esaminare gli ultimi eventi e capire come procedere con la trasparenza e la chiarezza che hanno contraddistinto il percorso della Lega sino ad oggi” così in una nota il commissario provinciale della Lega Matteo Francilia e il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo. “Il nostro progetto politico-amministrativo” si legge ancora nella nota “è negli interessi esclusivi dei cittadini e come abbiamo sempre sostenuto riteniamo sia opportuno portare avanti un progetto unitario di centrodestra. La Lega è sempre stata leale e rispettosa di tutti i partiti della coalizione e del Presidente Nello Musumeci e per questa ragione il nostro partito pretende lo stesso rispetto e la stessa lealtà e coerenza” concludono Francilia e Catalfamo.