Elezioni: Baldelli, ‘election day con referendum una porcata’

9 Giugno 2020 18:54

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Già i primi di marzo, mentre noi chiedevano di rinviare il referendum per permettere informazione e voto in sicurezza, qualche ‘furbo’, per convenienza politica, usava una bieca propaganda sui risparmi per proporre la ‘porcata’ dell’abbinamento con l’Election Day”. Così su Twitter Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.