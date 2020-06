Elezioni Amministrative, in Autunno al voto 27 Comuni della Provincia di Reggio: tutti i Sindaci uscenti e i consiglieri da eleggere [ELENCO]

20 Giugno 2020 14:06

Elezioni Amministrative: le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15

Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 è stato convertito in legge, con modificazioni.

Il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020 è stato rinviato ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L’estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzato ad assicurare il necessario distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. La disposizione deroga espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.

Viene inoltre stabilito che siano inseriti nel turno autunnale di cui sopra, anche le elezioni nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50° giorno prima dell’apertura della finestra elettorale.

Nella provincia reggina i Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del prossimo Autunno 2020 (fatta salva per Palizzi e Stilo una possibile proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di ulteriori 6 mesi) al momento sono:

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. Consiglieri spett.

1) – Anoia – 2.246 – Alessandro DEMARZO – 10

2) – Bianco – 4.125 – Aldo CANTURI – 12

3) – Brancaleone – 3.624 – Commissario Prefettizio Dott.ssa Isabella GIUSTO, Funzionario economico – 12

4) – Bruzzano Zeffirio – 1.211 – Francesco CUZZOLA – 10

5) – Casignana – 773 – Vito Antonio CRINO’ – 10

6) – Cinquefrondi – 6.492 – Michele CONIA – 12

7) – Delianuova – 3.436 – Commiss. Straord.: Dott. Antonio GIANNELLI, Dott.ssa Cettina PENNISI, Dott. Emilio Saverio BUDA – 12

8) – Giffone – 1.946 – Antonino CUTRI’ – 10

8) – Maropati – 1.583 – Fiorenzo SILVESTRO – 10

10) – Melito di Porto Salvo – 11.115 – Commissario Straordinario dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO – 16

11) – Molochio – 2.643 – Beniamino ALESSIO – 10

12) – Montebello Ionico – 6.242 – Ugo SURACI – 12

13) – Palizzi (*) – 2.297 – Commissione Straordinaria: Dott. Marco OTERI; Dott.ssa Michela FABIO; Dott. Cosimo FACCHIANO – 10

14) – Pazzano – 640 – TAVERNITI Alessandro – 10

15) – Platì ) – 3.711 – Commissione Straordinaria: Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI; Dott. Antonio GULLI’; Dott. Emiliano CONSOLO – 12

16) – Polistena – 10.742 – Michele TRIPODI – 16

17) – Reggio Calabria – 180.817 – Giuseppe FALCOMATA’ – 32

18) – Roccaforte del Greco – 550 – Domenico PENNA – 10

19) – Samo – 871 – Giovanbattista BRUZZANITI – 10

20) – San Lorenzo – 2.685 – Bernardo RUSSO – 10

21) – San Roberto (***) – 1.833 – Commissario Pref. Dott.ssa Francesca IANNO’ 10

22) – Sant’Eufemia d’Aspromonte – 4.053 – Commissario Straordinario dott.ssa Silvana MERENDA – 12

23) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.247 – Francesco MALARA – 10

24) – Scilla – 5.115 – Comm. 12

25) – Siderno – 16.879 – Commiss. Straord.: Dott.ssa Maria Stefania CARACCIOLO, Dott.ssa Matilde MULE’, Dott. Augusto POLITO – 16

26) – Stilo (*) – 2.687 – Commiss. Straord.: Dott. Maurizio IANIERI – Dott. Roberto MICUCCI – Dott.ssa Rosanna PENNESTRI’ – 10

27) – Taurianova (**) – 15.310 – Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Grazia SURACE – 16