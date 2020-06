La pandemia, la funzione sociale dell’avvocatura e i diritti dei cittadini: la riflessione dell’Avv. Elena Maria Cozzupoli

6 Giugno 2020 19:49

L’Avv. Elena Maria Cozzupoli: “ripristinare la funzione e la dignità del ruolo dell’Avvocato è fondamentale per il mantenimento della legalità”

“La funzione sociale connessa all’esercizio della professione forense è così importante che le è attribuita addirittura rilevanza costituzionale (art. 24, art. 111 Cost.) Questo avviene non per il solo fatto che la professione forense sia socialmente utile, anche altre professioni lo sono, quanto perché quello dell’avvocato è un ruolo essenziale nell’amministrazione della giustizia, secondo un concetto che è ben scolpito nel secondo comma dell’art. 111 Cost. Senza la presenza dell’avvocato non è possibile garantire un corretto ed equilibrato esercizio della funzione giurisdizionale, vale a dire di quella funzione che è volta a garantire il rispetto delle regole della convivenza civile e democratica e dunque la libertà di ciascuno di noi”. E’ quanto afferma l’Avv.Elena Maria Cozzupoli. “Si può dunque ben dire – prosegue-che il tasso di democrazia con la quale è governato un popolo è direttamente proporzionale al livello di salvaguardia di cui godono gli avvocati, quali paladini del diritto di difesa dei cittadini. In questo consiste la funzione sociale dell’avvocatura”.