Easyjet si scusa con la Calabria: “rimosso il testo e avviata un’indagine”

23 Giugno 2020 12:15

Easyjet cerca di recuperare dopo lo scivolone: “La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme”

Dopo il polverone mediatico che si è sollevato a causa della descrizione shock sulla Calabria, apparsa sul sito internet della compagnia aerea, arrivano le scuse di Easyjet. “EasyJet – si legge in una nota – si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico. La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno – che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown – è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme”.

La descrizione è stata modificata questa mattina, ma la vicenda non finisce qui. I dirigenti responsabili infatti rendono noto di aver “provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”.