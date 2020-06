Domenico Arcidiacone sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena

7 Giugno 2020 20:00

Domenico Arcidiacone, laterale/ultimo classe ‘90, a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena. Reduce dall’esperienza in Serie A2 con la maglia del Real Rogit, Arcidiacone – calabrese di Mirto Crosia (Cosenza) – ha iniziato a giocare a futsal nella squadra del proprio paese, il Mirto Calcio a 5, dove è rimasto per 3 anni, prima di trasferirsi all’Odissea 2000, in Serie A2. A seguire il ritorno al Mirto, mentre nelle ultime tre stagioni ha militato nel Real Rogit. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di sposare il progetto della famiglia Cordiano, che ringrazio per aver creduto in me. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla cordialità e dalla passione della dirigenza. Sarà un onore per me indossare questa maglia”. Il Futsal Polistena rivolge un ringraziamento particolare a Giuseppe Madeo per aver favorito il buon esito della trattativa.