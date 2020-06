17 Giugno 2020 09:11

Disinfestazione: Messinaservizi prosegue oggi e domani in altre aree della Zona Sud della città la lotta a zanzare tigre, pappataci, vespe, blatte, formiche, pulci, cimici, ragni e zecche

Continua da parte di Messinaservizi Bene Comune oggi mercoledì 17 Giugno e domani giovedì 18 Giugno la disinfestazione della zona Sud della città, contro insetti volanti quali zanzare comuni, zanzare tigre, pappataci, vespe, e striscianti quali blatte, formiche, pulci, cimici, ragni e zecche, ecc. In particolare, la disinfestazione avverrà oggi nei quartieri di Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia,S. Stefano Briga, S. Stefano Medio, S. Margherita Sup., Zafferia, Zir, Rione Taormina, Via de Zardo, Via Silicato, Via Bonsignore, Via Oreto, Via Consolare Valeria (dal ponte di ferro alla Via Contesse), Via Vecchia Comunale, Piazza Bellomo, Via del Carmine, Complesso Peloritano. Domani toccherà ai villaggi di Larderia Inf., Larderia Sup., Tipoldo, S. Filippo Inf., S. Filippo Sup., Piano Stella,S. Giovannello, C.da Convito, Cumia Inf., Cumia Sup., Sivirga, Viale Gazzi, Quadrato Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, Viale Bertuccio, Bordonaro Case Gialle, Bordonaro Sup., Case Gescal. Pertanto, si raccomanda di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti nelle suddette ore, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle nostre pagine social, anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi. Il programma della giornata sarà sempre anticipato a mezzo stampa e qualora per fattori non prevedibili dovesse essere modificato sarà tempestivamente comunicato.