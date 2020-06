Di Carlo: “Menez alla Reggina? Anche il Vicenza farà acquisti di spessore, ma non prenderemo grandi nomi”

19 Giugno 2020 11:40

Calciomercato, Di Carlo commenta il possibile passaggio di Menez alla Reggina e analizza la situazione del Vicenza: “vogliamo profili adatti alle nostre caratteristiche e a costi ragionevoli”

“Abbiamo meritato la promozione nel corso della stagione, non averla festeggiata in campo è un peccato. Eravamo pronti a vincere, essendo primi da 4 mesi. Bisognerà confermare quanti più calciatori possibile del blocco promozione, il gruppo l’ha voluta fortemente”. Lo ha affermato il tecnico Domenico Di Carlo in un’intervista a TuttoMercatoWeb. Così come la Reggina, anche il Vicenza ha ottenuto la promozione in Serie B e conosce già il proprio futuro. Può dunque muoversi in anticipo su alcune trattative: “il mercato sarà particolare e bisognerà scegliere innesti funzionali. Non facevo la Serie C da molto e ciò costituiva una difficoltà, ma proprietà e ds sono una garanzia. Il primo obiettivo in B sarà il consolidamento, ma cercheremo di finire nella parte sinistra della graduatoria: faremo un passo per volta. La stima con la società del Chievo è intatta, ma le incertezze sulla iscrizione hanno portato alla separazione. De Giorgis e Pellissier? Due professionisti, dall’esterno è difficile giudicare certe vicende. Menez alla Reggina? Anche noi prenderemo profili di spessore al momento giusto, ma giochiamo da squadra e non cerchiamo grandi nomi: vogliamo profili adatti alle nostre caratteristiche e a costi ragionevoli”.