Demetrio Crisalli sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena

17 Giugno 2020 17:04

Demetrio Crisalli a partire dalla prossima stagione indosserà la maglia del Futsal Polistena

Demetrio Crisalli, laterale classe ’93, a partire dalla prossima stagione indosserà la maglia del Futsal Polistena. Crisalli, nel corso degli anni, ha militato in diverse società, tra cui Futura e Fata Morgana (Serie B), Gallico Calcio a 5, Reggio Fc e Gallinese (Serie C1). Inoltre, ha fatto parte anche della Rappresentativa regionale Under 18.

“Sono convinto – ha affermato il giocatore – che quella che sta per iniziare sarà per me un’esperienza importante, che mi farà crescere non solo umanamente ma anche sul piano sportivo. Entrerò a far parte di uno spogliatoio composto al suo interno da giocatori esperti, dai quali ho sicuramente tanto da imparare. Ringrazio il presidente, Marcello Cordiano, tutta la società e il tecnico, Pino Molluso, per questa straordinaria occasione. Darò il massimo per farmi trovare pronto ogni qualvolta il mister deciderà di chiamarmi in causa. Il capitano Antonino Martino, compagno di squadra alla Futura e grande amico fuori dal parquet, mi ha sempre parlato di una società esemplare in tutto e per tutto. La storia più bellA è il nostro slogan, e sono sicuro che sarà così”.