Delio Rossi fa chiarezza: “Io ho rifiutato la Reggina? No, non c’è mai stata una trattativa”

1 Giugno 2020 15:07

L’allenatore Delio Rossi, intervenuto telefonicamente durante ‘Buongiorno Reggina’, ha tenuto a precisare una cosa in merito ad un presunto rifiuto

Nel corso di ‘Buongiorno Reggina’, trasmissione mattutina nel canale ufficiale del club amaranto, è intervenuto come ospite telefonico l’allenatore Delio Rossi. Tra le domande a lui poste da parte degli spettatori da casa, anche una riguardante un presunto rifiuto alla panchina della Reggina nel recente passato. Il tecnico fa chiarezza: “Non c’è mai stata una vera e propria trattativa, ma soltanto un pour parler. Tra l’altro in quel momento stavo trattando con una società estera e quindi non è mai stata approfondita la cosa”.