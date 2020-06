Crai sceglie anche la Sicilia per il suo spot pubblicitario: il Duomo di Acireale finisce in tv [VIDEO]

22 Giugno 2020 12:17

Acireale insieme alle altre bellissime città d’Italia: il comune siciliano protagonista nello spot pubblicitario di Crai

“Venezia, Napoli, Torino, Acireale, Roma e Siena nello spot che viene trasmesso su tutte le principali reti televisive. Grazie Vincenzo Vigo per avere utilizzato la nostra meravigliosa piazza Duomo come palcoscenico dell’animazione realizzata per lo spot pubblicitario”. E’ quanto comunicato dal Sindaco di Acireale Stefano Alì sul suo profilo Facebook. La cattedrale del comune siciliano infatti è presente nello spot di Crai, nota catena di supermercati, insieme ad altre meraviglie italiane come la Mole Antonelliana di Torino e il Vesuvio a Napoli. Ecco di seguito la clip.