Corpus Domini 2020 al tempo del Coronavirus: le IMMAGINI più belli da condividere su Facebook e WhatsApp

Corpus Domini 2020 al tempo del Coronavirus: ecco una selezione di immagini da condividere su Facebook e WhatsApp

Il Corpus Domini è una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena. In quasi tutte le città si celebra con manifestazioni e processioni alla presenza di tanti fedeli che quest’anno sono state annullate o ridimensionate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Corpus Domini 2020- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale al tempo del Coronavirus.