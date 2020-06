Corpus Domini 2020 al tempo del Coronavirus: le FRASI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp

13 Giugno 2020 18:52

Corpus Domini 2020 al tempo del Coronavirus: ecco una selezione frasi e citazioni da condividere su Facebook e WhatsApp

Le origini del Corpus Domini risalgono al XIII secolo, in Belgio. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il Sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della Settimana Santa. Il via libera arrivò nel 1246 con la data della festa fissata per il giovedì dopo l’ottava della Trinità.

Corpus Domini 2020- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini di frasi e citazioni (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale al tempo del Coronavirus.

Ecco le FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp: