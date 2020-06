7 Giugno 2020 18:30

Coronavirus in Sicilia, il bollettino aggiornato al 7 giugno, 1 morto a Messina e tanti guariti

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato al 7 giugno 2020, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Nell’Isola sono stati registrati dall’inizio dell’epidemia 3451 contagiati (+1 oggi) ma attualmente i malati sono 862 (-4 rispetto a ieri). In ospedale i ricoverati totali sono 42 persone (-12 rispetto a ieri). Si è registrato un decesso a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.