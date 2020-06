Coronavirus, oggi in Sicilia “0 casi positivi”, sempre meno ricoveri e più guariti [DATI]

12 Giugno 2020 17:44

Coronavirus in Sicilia, il bollettino aggiornato: tutti i dati su nuovi positivi, pazienti guariti e decessi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, negli ultimi due giorni (11 e 12 giugno) aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-12), 2.335 sono guarite (+11) e 279 decedute (+1). Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva (-3) – mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare.

Tutti i dati del Coronavirus in Sicilia Provincia per Provincia, aggiornamento di 11 e 12 Giugno:

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province della Sicilia: