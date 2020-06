Coronavirus, 4 positivi a Rizziconi: “famiglia già in isolamento da giorni, è tutto sotto controllo”

26 Giugno 2020 14:56

Coronavirus, 4 positivi a Rizziconi. Il sindaco Giovinazzo rassicura e puntualizza: “famiglia già in isolamento da giorni, è tutto sotto controllo”

Il sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, comunica che “in data odierna mi è stato comunicato ufficialmente dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che i 4 concittadini che nei giorni scorsi erano risultati negativi al covid-19, da ulteriori tamponi effettuati, sono oggi risultati positivi. Si precisa che trattasi di soggetti tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, già precedentemente posti in quarantena domiciliare e già monitorati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP. La situazione continua ad essere circoscritta e assolutamente sotto controllo. Pertanto, si invita la Cittadinanza a evitare di far circolare false notizie che possono generare allarmismi e si sollecita ancora una volta al rispetto delle regole fondamentali di precauzione: distanziamento sociale e uso delle mascherine. Come in più circostanze è stato sottolineato, l’emergenza sanitaria è tutt’altro che terminata ed è assolutamente necessario evitare leggerezze e comportamenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza della nostra Comunità”.