Coronavirus, Remuzzi: “si fermerà tra uno o due anni”. Su mascherine e vaccino…

10 Giugno 2020 11:44

Coronavirus: l’intervista al dott. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto farmacologico ‘Mario Negri’ di Bergamo. Approfondimento anche su sanificazione e vaccino anti Covid-19

“Al pronto soccorso non arrivano più malati in crisi respiratoria come sette settimane fa. Qualcosa sta cambiando. Le epidemie si esauriscono, lo farà anche il nuovo coronavirus, anche se non in tempi brevi. Questa è stata una pandemia che ha unito la gravità della Sars alla contagiosità dell’influenza. Continuerà a stare con noi per uno o due anni. Finché, a furia di circolare, si fermerà”. Lo ha affermato nel corso di un’intervista a ‘Panorama’ il dott. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto farmacologico ‘Mario Negri’ di Bergamo. “Direi che ci sono due ipotesi – evidenzia l’esperto – la prima è che è diminuita la sua carica virale, per effetto anche del lockdown: se stiamo a distanza, ci laviamo le mani e indossiamo la mascherina è evidente che ci arrivano meno particelle virali. All’ospedale di Brescia il virologo Arnaldo Caruso ha visto che gli ultimi tamponi mostravano una quantità di Rna virale molto più bassa di quella di cinque settimane prima. E nell’unico tampone dove la carica era invece elevata, il virus faticava a uccidere le cellule: dopo circa sei giorni ne moriva qualcuna, mentre prima tutte le cellule esposte a una carica virale comparabile morivano in 48 ore”.

Mascherine. “La mascherina è come la cintura di sicurezza. Lei la mette giusto? Magari sarà servita di rado, però quell’unica volta le avrà evitato il peggio. La mascherina è uguale: non serve sempre, ma se quello davanti tossisce o starnutisce ed è positivo, meglio che ce l’abbia su. E come lui, tutti”, dice Remuzzi. “Diverso – prosegue – il discorso per la sanificazione. L’idea della sanificazione è esplosa dopo un articolo sul ‘New England Journal of Medicine’. Ma quel lavoro non diceva che il virus poteva contagiare, solo che dopo tot ore, su superfici diverse, c’erano tracce del genoma virale, che è altra cosa. Il fatto di trovare presenza di Rna virale non significa che ci sia il virus intero con la sua capsula. Non solo. Perché una particella virale possa trasmettere l’infezione occorre che sia idratata, e spesso in presenza di sole e luce non lo è più. Poi bisogna che qualcuno passi subito dopo che quella superficie è stata toccata da un malato, e metta le mani esattamente nel punto dove le ha messe lui. E se anche lo facesse dovrebbe poi mettersi le mani nel naso o strofinarsi gli occhi. Insomma, ci vorrebbe una tale sfortunata serie di coincidenze che lo ritengo alquanto improbabile. Lavarsi le mani è più che sufficiente”.

Vaccino. “Mi preoccupa la combinazione tra Covid-19 e influenza stagionale, che potrebbe colpire persone non del tutto ristabilite dal coronavirus – sottolinea il direttore dell’Istituto farmacologico ‘Mario Negri’ di Bergamo – . Sarà un grosso problema, a parte l’eventuale ritorno dei contagi. Vaccinarsi contro l’influenza potrebbe proteggere i più fragili, in modo che il coronavirus non trovi terreno fertile per fare danni”. Quanto ai vaccini in sviluppo contro Covid-19, “sono vaccini abbastanza sicuri. Il sistema rapido per testarne la sicurezza, come sta facendo l’azienda biotecnologica Moderna con centinaia di soggetti, è testarlo su volontari sani e poi esporli al virus. Si è visto che il vaccino fa sviluppare anticorpi neutralizzanti, quelli protettivi nei confronti del virus”. L’esperto si vaccinerà? “Sì. Purché non venga acquistato soltanto dagli Stati Uniti, che se lo sono già prenotato. Solo rendendolo disponibile in ogni paese, saremo tutti protetti”.

Tamponi. “Non possiamo farli a 60 milioni di italiani, non abbiamo i mezzi, le risorse e i reagenti. Inoltre un esito negativo oggi non esclude il contagio domani. Hanno senso su categorie ben selezionate: agli operatori sanitari di ospedali e Rsa, a tutti i lavoratori a contatto con il pubblico, alle rete di relazioni intorno ai casi positivi. Ci sono dubbi anche sul fatto che siano così affidabili… Attenti – avverte Remuzzi – a non dargli una patente di infallibilità. Dipende molto da chi effettua l’esame: un operatore esperto o un otorinolaringoiatra conosce il punto esatto dove fare il prelievo, altrimenti può esserci un margine di errore non trascurabile. E anche la quarantena, poi, è un problema aperto… In che senso? In Cina era facile: li mettevano tutti in strutture ampie come stadi, con aree separate: i casi più gravi in ventilazione assistita, altri curati con i farmaci, altri ancora giocavano a carte. Da noi sarebbe stato impossibile. Da noi stavano a casa e contagiavano i familiari. E le case, così come gli ospedali e le Rsa, sono diventati veicoli micidiali di contagio”.