Coronavirus a Reggio Calabria: annullata l’infiorata del Corpus Domini di Gallico

14 Giugno 2020 14:38

Reggio Calabria, annullata l’infiorata di Gallico: “In nessuno modo le misure di prevenzione dal Covid-19 avrebbero potuto conciliarsi con lo spirito di aggregazione della manifestazione”

“Purtroppo, quest’anno la processione e l’infiorata del Corpus Domini di Gallico Marina sono state annullate. In nessuno modo, le misure di prevenzione e sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 avrebbero potuto conciliarsi con lo spirito di aggregazione e il flusso di visitatori che contraddistinguono ogni anno la manifestazione. Il Laboratorio Artistico Gallico e l’associazione Cattolica che ha finanziato il progetto, anche se in forma ridotta e simbolica, come ha annunciato il parroco Don Antonino Vinci, ha realizzato un omaggio floreale installato in piazza Chiesa della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina e, nel rispetto della normativa AntiCovid, i fedeli si sono ritrovati, nella Solennità del Corpus Domini, per pregare alla presenza di Cristo Eucaristia, con la speranza di potersi ritrovare nel 2021 e poter omaggiare tutti insieme il Signore”, si legge in un comunicato stampa.