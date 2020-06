7 Giugno 2020 16:56

Coronavirus a Messina: un uomo di 89 anni è deceduto presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G.. Il paziente era risultato positivo al Covid-19

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che un uomo di 89 anni è deceduto presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G.. Il paziente era risultato positivo al Covid-19. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 58 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Si precisa che il dato è aggiornato alle 11 di oggi.