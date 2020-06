Coronavirus: M5S, ‘in Ue trattativa dura ma passi avanti, fiducia in Conte’

19 Giugno 2020 19:22

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – ‘Il vertice europeo di oggi non è stato risolutivo ma si è fatto un ulteriore passo verso la giusta direzione. Di ciò va ringraziato il presidente Conte che sta conducendo nel migliore dei modi le trattative con gli altri Paesi, soprattutto quelli cosiddetti frugali, portando avanti una linea costruttiva ma determinata. In questo momento dobbiamo avere coraggio e puntare ad un progetto ambizioso per costruire una nuova architettura europea, archiviando definitivamente l’Europa del Patto di Stabilità e dei vincoli di Maastricht. L’Italia è protagonista”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue.

‘Bisogna contrastare le resistenze dei Paesi frugali e raggiungere un accordo già a luglio in maniera che i fondi del Recovery Fund arrivino il prima possibile. I tempi sono importanti ed è necessario ottenere da Bruxelles, come promesso, trasferimenti a fondo perduto oltre che prestiti. Siamo giocando una partita difficilissima e complicata ma siamo convinti che, alla fine, il governo riuscirà a spuntarla per il bene del Paese e dei cittadini italiani. Avanti per questa strada”, concludono.