Coronavirus, dati clamorosi dai test sierologici in Lombardia: oltre 2,5 milioni casi già guariti e immuni

12 Giugno 2020 18:38

Coronavirus, clamorosi esiti dei test sierologici in Lombardia: positivo più del 25% dei cittadini sottoposti a prelievo

I dati sui test sierologici in Lombardia sono clamorosi: su 264.024 prelievi ematici a cui sono stati sottoposti 161.695 cittadini e 102.329 operatori, più del 25% è risultato positivo al Coronavirus. “Gli esiti di questi test sierologici – sottolinea l’assessore alla sanità della Lombardia Gallera – hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori“. In sostanza questo significa che circa il 25% della popolazione della più grande regione d’Italia ha già contratto il Covid 19, e la moltissimi sono guariti senza neanche accorgersene.