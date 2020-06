Coronavirus, in Russia 8835 nuovi contagi

14 Giugno 2020 11:20

Mosca, 14 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa press) – Il governo russo ha confermato oggi 8.835 nuovi positivi e 119 morti per il coronavirus, per un totale di contagi e 6.948 decessi. I nuovi contagi sono stati riscontrati in 84 regioni e fra loro vi sono 3.198 asintomatici.

Gli ultimi casi positivi sono stati registrati prevalentemente a Mosca (1477), nella provincia omonima (717) e a san Pietroburgo (256). Ieri sono state dimesse in tutta la Russia 5409 persone, per un totale di 280.050 persone uscite dagli ospedali.