Coronavirus: in provincia di Milano +45 casi, metà regione cresce a una cifra

2 Giugno 2020 17:49

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – I numeri del contagio sembrano non far più paura in Lombardia, dove la provincia di Milano registra il maggior numero di nuove positività ma non con rialzi non più a tre cifre. Metà della regione segna progressi a una sola cifra. In particolare sale a 23.139 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia.

Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 13.388 (+14), a Brescia 14.810 (+36), a Como 3.880 (+26), a Cremona 6.464 (+3), a Lecco 2.751 (+6), a Lodi 3.476 (+2), a Mantova 3.365 (+8), a Monza 5.528 (+7), a Pavia 5.362 (+23), a Sondrio 1.468 (+4), a Varese 3.632 (+10); ci sono 1.942 casi in fase di verifica.