7 Giugno 2020 17:52

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Ci sono 21 nuovi morti per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.270 persone decedute da inizio pandemia. E’ quanto registra il bollettino della Regione. I ricoveri scendono ancora: 39 in meno rispetto a ieri, per un totale di 2.801 posti occupati negli ospedali.

Idem nelle terapie intensive, dove il conto dei ricoverati gravi scende ancora, a 107 persone, tre in meno di ieri.