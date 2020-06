Coronavirus: Gasparri, ‘Lannutti sbaglia, bene pm Bergamo, colpevoli a P.Chigi’

12 Giugno 2020 17:51

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – ‘Ho sempre avuto simpatia per Lannutti che però, da quando è diventato grillino, è peggiorato notevolmente. Attacca il Procuratore di Bergamo, tradendo il noto giustizialismo filo-giudici della sua parte politica, solo perché ha detto che gli errori in Lombardia li ha fatti il governo e non la Regione. Lannutti parla a titolo personale o a nome del suo movimento che è il pilastro del governo? Si lasci lavorare serenamente il Procuratore della Repubblica di Bergamo, che bene ha fatto ad andare a Palazzo Chigi, perché i colpevoli stano lì dentro”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Conte è un irresponsabile incompetente che dovrà assaggiare l’attenzione della magistratura – attacca Gasparri-. Le urla di Lannutti sono veramente deprecabili ed attendo che in un lampo di raziocinio ammetta di avere sbagliato. In ogni caso, se si trattasse di una intimidazione alla magistratura bergamasca, non solo contraddirebbe le presunte tradizioni della sua parte politica ma risulterebbe un tentativo vano perché la ricerca della verità sarà da noi difesa e pretesa in ogni modo”.