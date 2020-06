Coronavirus: Francia, 492 mila aziende hanno ottenuto prestito garantito da Stato per 84 mld

5 Giugno 2020 22:50

Parigi, 5 giu. (Adnkronos) – “Già 492 mila aziende francesi hanno ottenuto un prestito garantito dallo Stato per un totale di 84 miliardi di euro”. Ad annunciarlo ai microfoni della radio francese ‘France Info’ è Nicolas Dufourcq, il direttore generale di Bpifrance, la banca pubblica di investimento in Francia. “A termine – aggiunge – dovremmo superare le 500 mila aziende per 100 miliardi di euro di prestiti”. Il 90% delle domande sono arrivate da piccole imprese che hanno ottenuto un prestito mediamente compreso tra 70 mila e 150 mila euro.