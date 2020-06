Coronavirus e Fase 2: riparte la circolazione tra regioni, code nello Stretto di Messina per imbarcarsi

3 Giugno 2020 08:45

Centinaia di persone si sono riversate dalle prime ore di oggi agli imbarchi dei traghetti a Messina, in Sicilia

Oggi, 3 giugno, riapre la circolazione tra le regioni, è già da questa mattina si segnalano lunghissime file di auto a Messina in prossimità del porto, per l’imbarco. Le code davanti agli imbarcaderi della compagnia Caronte & Tourist si sono formate per la prima corsa delle 04:40 e per quella successiva delle 07:20. Il flusso di passeggeri sullo Stretto, anche in arrivo dalla Calabria, è legato alla nuova ordinanza della Regione, che ha anticipato a oggi l’allineamento con le disposizione del decreto, abolendo l’autocertificazione e l’obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni.

Chi arriverà in Sicilia potrà scaricare la app “Sicilia sicura” e inserire i dati personali sul proprio stato di salute, sugli spostamenti ed eventuali casi di positività in famiglia. In caso di febbre, è sufficiente una comunicazione per l’intervento dei sanitari dell’Asp sul territorio.