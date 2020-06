Coronavirus, Conte annuncia l’inizio della fase 3: “dobbiamo investire con forza per rilanciare l’Italia. Il Ponte sullo Stretto? Da valutare…”

3 Giugno 2020 18:15

Coronavirus: il Premier Giuseppe Conte annuncia l’inizio della fase 3 in una conferenza stampa a Palazzo Chigi

Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, annuncia l’inizio della fase 3 dell’emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio esordisce dicendo: “dopo settimane di duri sacrifici ci meritiamo i sorrisi, l’allegria, ma dobbiamo ricordare che se adesso siamo tra i primi Paesi in grado di riaprire in sicurezza è perché abbiamo, tutti insieme, accettato degli enormi sacrifici. Pertanto ribadisco, facciamo attenzione: gli unici strumenti con cui possiamo tutelarci sono il distanziamento fisico e, ove serve, la mascherina. Dobbiamo agire nel segno dello spirito del 2 giugno, nel segno della condivisione”.

Coronavirus e Fase 3, Conte sul Ponte sullo Stretto: “valuteremo il tutto senza pregiudizi”

Il Premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha sottolineato la volontà di “realizzare un’Alta Velocità moderna in tutta Italia che possa migliorare i trasporti nel nostro Paese. Il Ponte sullo Stretto? Quando ci saranno i progetti, senza pregiudizi mi siederò a un tavolo e valuterò anche questa infrastruttura”.

Fase 3, Conte: “dal 4 maggio i dati sui contagi da coronavirus sono incoraggianti”

“A distanza da circa un mese dal 4 maggio i numeri possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza sono incoraggianti. “Se possiamo ripartire è perchè abbiamo accettato i sacrifici. Ma la distanza e le mascherine restano misure necessarie””. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Coronavirus e Fase 3, Conte: “previsti investimenti in tutti i campi”

Il premier Giuseppe Conte spiega: “previsti investimenti in istruzione, ricerca, scuola, economia digitale, alleggerimento della burocrazia. Occorre inoltre una seria riforma fiscale sulla quale il Governo lavorerà con forza.

Coronavirus e Fase 3, Conte sul Mes: “decideremo con il Parlamento”

“Per quanto riguarda il Mes – ha spiegato il Premier Conte – quando avremo tutti i regolamenti lì porterò in Parlamento e con il Parlamento decideremo. Ricordo che è un prestito, vanno valutate una serie di previsioni inserite nel regolamento. Sicuramente parteciperemo sicuramente ai fondi Sure e Bei”.

Coronavirus e Fase 3, Conte: “dobbiamo investire nelle grandi reti telematiche, idriche, energetiche”

“Dobbiamo investire nelle grandi reti telematiche, idriche, energetiche – sottolinea il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa- dovremo accompagnare il sistema Italia verso una transizione energetica. Andremo a bandire migliaia di posti per i nostri ricercatori. Dobbiamo investire ancora di più nella ricerca e nella scuola”.

Coronavirus e Fase 3, Conte: “snellire la burocrazia”

Per il Premier Giuseppe Conte per “rilanciare gli investimenti pubblici e privati, tagliando la burocrazia. Snellendo le procedure, quindi, si attrarranno nuovi investitori internazionali”.

Coronavirus e Fase 3, Conte: “puntare sul turismo”

Il Premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, evidenza che “bisogna puntare sul turismo perchè, la bellezza dell’Italia non è mai andata in quarantena”.