Coronavirus in Calabria, professore positivo al primo tampone: esami di maturità sospesi al Nautico di Pizzo

20 Giugno 2020 14:10

Coronavirus in Calabria: il docente aveva partecipato agli esami al Nautico di Pizzo in due occasioni con altri venti docenti della stessa commissione

Un docente di 65 anni, residente a Nicotera Marina, membro della commissione degli esami di maturità dell’Istituto Nautico di Pizzo Calabro, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo aveva avuto contatti con una coppia di Palmi positiva al Covid-19 e rientrata da Bologna. la scoperta è arrivata questa mattina in quanto l’uomo è destinatario di un’ordinanza di quarantena obbligatoria da parte del sindaco di Nicotera. Il docente aveva partecipato in questi giorni agli esami al Nautico di Pizzo in due occasioni con altri venti docenti della stessa commissione.

Una volta che la notizia è giunta anche a Pizzo la notizia della positività del docente, è scoppiato il panico anche fra i 12 maturandi che si erano presentati con tanto di mascherina e visiera. La seduta degli esami di maturità è stata interrotta, gli ingressi a scuola sono stati sbarrati ed è scattato il piano di emergenza, che prevede adesso la somministrazione dei tamponi a quanti hanno avuto contatti diretti con il docente positivo. Inoltre è stata disposta la sanificazione dei locali.