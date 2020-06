Coronavirus in Calabria, può sorridere Castrovillari. Il sindaco: “guarito anche l’ultimo positivo”

6 Giugno 2020 12:21

Coronavirus in Calabria: “due tamponi consecutivi, fatti a distanza di 8 giorni, sono risultati entrambi negativi”. Il sindaco di Castrovillari esulta sui social

“Una bella notizia. L’ultimo positivo su Castrovillari è guarito. Due tamponi consecutivi, fatti a distanza di 8 giorni, sono risultati entrambi negativi. Un caro augurio per la guarigione”. Esulta sui social Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari (comune in provincia di Cosenza). L’emergenza sanitaria è stata superata, la situazione è adesso sotto controllo. Il discorso vale ovviamente per tutta la Regione Calabria, dove si è fatto registrare un solo paziente positivo (al Gom di Reggio Calabria) negli ultimi nove giorni.