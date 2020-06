Coronavirus, il Ministro Bonetti sull’assegno universale: “arriverà velocemente”

16 Giugno 2020 11:10

Coronavirus e Fase 3, Ministro Bonetti: l’assegno universale “arriverà in tempi rapidi”

“L’assegno universale arriverà in tempi rapidi. Subito dopo la gestione dell’emergenza il governo vara la prima riforma integrata per le politiche famigliari con una progettualità ampia all’interno della quale l’assegno universale è uno dei pilastri fondamentali ma non sarà l’unica azione concreta che porteremo avanti: c’è il tema del congedo parentale, del lavoro femminile… Per quanto riguarda l’assegno, vista la situazione di emergenza, abbiamo deciso di accelerare: già da ieri inserendoci nel percorso parlamentare avviato nel ddl a prima firma Delrio, abbiamo iniziato a dare i pareri in commissione per arrivare a dare parere favorevole a quel pezzo del family act entro luglio, in autunno i decreti attuativi, ricordo che era già stato stanziato un fondo contenitore, attivo da gennaio 2021. Auspico che dal prossimo anno questa misura possa vedere concretamente forma”, è quanto ha affermato Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di 24 Mattino su Radio24.