Coronavirus: a Messina il numero dei guariti sale a 387

15 Giugno 2020 18:50

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che – nelle ultime 72 ore – presso l’ospedale “Papardo” di Messina si è registrata la dimissione di un paziente che era risultato affetto da Covid 19, ma era già stato dichiarato guarito nei giorni scorsi. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente o attualmente ricoverati rimangono quindi 160, a cui se ne aggiungono 227 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 387. Inoltre, per via di ulteriori trasferimenti di pazienti tra le varie strutture sanitarie, il quadro dei ricoveri attuale risulta essere il seguente: A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina 2 pazienti (entrambi in terapia intensiva); ospedale “Papardo” di Messina 2 pazienti; ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona 8 pazienti. Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.