Coronavirus, sale a 7 il numero dei pazienti ricoverati a Reggio Calabria ma solo 1 è un nuovo contagio: tutti i DETTAGLI nel BOLLETTINO UFFICIALE

5 Giugno 2020 17:05

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 5 giugno

Nessun morto, altri 6 guariti e un nuovo caso positivo su 1.114 persone sottoposte a tampone: i dati di oggi in Calabria sulla pandemia di Coronavirus rimangono molto confortanti, anche se dopo 8 giorni senza contagi c’è un nuovo caso rilevato a Reggio Calabria. In tutta la Regione, su 2 milioni di residenti si sono verificati appena 4 casi positivi negli ultimi 16 giorni, testimoniando comunque come si tratti di un caso sporadico e isolato in un contesto comunque ormai post-emergenziale.

Agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ci sono 7 pazienti ricoverati “correlati al fenomeno epidemico” nel reparto di Malattie Infettive: non destano gravi preoccupazioni, tanto che la Regione non li ha inseriti tutti nel report ufficiale dove ne risultano soltanto 3 e viene spiegato che 2 di loro avevano completato l’isolamento domiciliare ma poi hanno presentato sintomi che ne hanno richiesto il ricovero; un loro contatto si è contagiato ed è l’unico nuovo caso positivo che risulta oggi in tutta la Regione, ed è stato ricoverato. Altri 2, di recente dimessi con doppio tampone negativo, hanno ripresentato i sintomi e sono stati riammessi in reparto. Due giorni fa non c’erano più ricoverati a Reggio, ma in ogni caso non c’è nulla di allarmante: si tratta di persone che avevano già il Covid-19, diagnosticato da settimane, eccezion fatta per il loro contatto che si è contagiato nelle ultime ore, e il ricovero in Ospedale consente anche un miglior isolamento per prevenire altri eventuali contagi intra-familiari.

Il numero dei casi di Covid-19 in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.159 persone su 72.124 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è dell’1,6% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 62,2 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.159

Morti: 97

Guariti: 965

Attualmente ammalati: 97

Ricoverati nei reparti: 18

In isolamento domiciliare: 79

I 1.158 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 468 casi : 34 morti , 372 guariti , 1 in reparto, 61 in isolamento domiciliare.

: , , 1 in reparto, 61 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 276 casi : 19 morti , 246 guariti , 3 in reparto, 8 in isolamento domiciliare.

: , , 3 in reparto, 8 in isolamento domiciliare. Catanzaro 216 casi : 33 morti , 165 guariti , 14 in reparto, 4 in isolamento domiciliare.

: , , 14 in reparto, 4 in isolamento domiciliare. Crotone 118 casi : 6 morti , 110 guariti , 2 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 81 casi : 5 morti , 72 guariti , 4 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.