Coronavirus, la Calabria torna “triplo zero”: nessun caso positivo, Palmi diventa modello nazionale, focolaio spento magistralmente grazie al contact tracking

24 Giugno 2020 17:06

Coronavirus: il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 24 giugno

La Calabria torna “triplo zero”: nessun morto (per il 27° giorno consecutivo!), nessun nuovo caso positivo e nessun ricoverato in terapia intensiva. L’emergenza Coronavirus è ormai superata, le Prefetture hanno chiuso le Unità di Crisi e la popolazione è tornata a una relativa normalità che comprende anche situazioni di contagio che – se gestite nel modo adeguato – non destano preoccupazione perchè non determinano gravi conseguenze. E’ il caso del piccolo focolaio di Palmi, diventato un modello nazionale come citato oggi dal viceministro Sileri. Le autorità competenti hanno immediatamente individuato i primi casi positivi, grazie ai controlli a tappeto disposti dalla Regione agli arrivi dalle zone a rischio. Il piccolo focolaio è nato dal rientro a Palmi di due congiunti provenienti dall’Emilia Romagna, precisamente da Bologna. Non si sono contagiati in Calabria, dove il virus non sta circolando, anche se poi una volta giunti a Palmi, hanno contagiato qualche altro familiare e contatto stretto. Nell’arco di tre giorni sono emersi 11 casi positivi, e la Regione ha disposto ulteriori tamponi a tutta la popolazione della Tonnara. Il Comune di Palmi ha comunicato oggi il risultato di 300 tamponi ai residenti: tutti negativi. Il focolaio di Palmi, quindi, è stato spento magistralmente grazie al contact tracking, dimostrando che con questa strategia potranno esplodere tanti focolai ma non si arriverà mai più a situazioni emergenziali come quelle che si sono verificate al Nord nel mese di Marzo.

Oggi in Calabria non si sono registrati nuovi casi su 1.036 persone sottoposte a tampone. Il numero dei casi di Covid-19 in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.175 persone su 88.228 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è dell’1,3% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 75,1 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.175

Morti: 97

Guariti: 1.050

Attualmente ammalati: 28

Ricoverati nei reparti: 9

In isolamento domiciliare: 19

I 1.175 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 468 casi : 34 morti , 431 guariti , 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare.

: , , 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 289 casi : 19 morti , 254 guariti , 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi : 33 morti , 177 guariti , 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 118 casi : 6 morti , 112 guariti .

: , . Vibo Valentia 83 casi : 5 morti , 76 guariti , 2 in isolamento domiciliare

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.