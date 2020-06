Coronavirus, oggi in Calabria 1 solo nuovo caso positivo: aumentano i guariti, diminuiscono i ricoveri [DATI]

23 Giugno 2020 17:00

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 23 giugno

Un solo nuovo caso positivo al Coronavirus oggi in Calabria è sempre legato al piccolo focolaio di Palmi e non desta preoccupazione. La positività è stata rilevata su 854 persone sottoposte a tampone.

Oggi, intanto, è il 26° giorno consecutivo in cui non si registrano morti. Il numero dei casi di Covid-19 in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.175 persone su 87.180 soggetti sottoposti a test.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.175

Morti: 97

Guariti: 1.050

Attualmente ammalati: 28

Ricoverati nei reparti: 9

In isolamento domiciliare: 19

I 1.175 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 468 casi : 34 morti , 431 guariti , 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare.

: , , 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 289 casi : 19 morti , 254 guariti , 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi : 33 morti , 177 guariti , 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 118 casi : 6 morti , 112 guariti .

: , . Vibo Valentia 83 casi : 5 morti , 76 guariti , 2 in isolamento domiciliare

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.