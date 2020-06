Coronavirus, a Messina 3 nuove guarigioni [DATI]

3 Giugno 2020 18:38

Coronavirus a Messina, il bollettino del Policlinico “G. Martino” aggiornato al 3 giugno: la situazione odierna in città e i dati su pazienti guariti e nuovi positivi

Il coordinamento per l’emergenza Coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Papardo” di Messina si sono registrate 3 nuove guarigioni di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19: si tratta di due donne rispettivamente di 84 e 72 anni e di un uomo di 62 anni. Tutti e tre restano al momento ricoverati. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente o attualmente ricoverati sono ora 153, a cui se ne aggiungono 224 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 377. Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.