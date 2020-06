Coronavirus, altri 200 tamponi processati a Palmi: tutti negativi. Il focolaio è spento, tutto pronto per la ripartenza

25 Giugno 2020 13:31

Coronavirus, la comunicazione del Comune di Palmi sugli esiti dei nuovi tamponi

“Riceviamo ancora segnali positivi dallo screening in corso. Altri 200 tamponi hanno dato esito negativo. Siamo ormai in attesa solo del responso finale, fino ad allora, continuiamo a mantenere l’atteggiamento equilibrato e responsabile, che ha contribuito a fare di Palmi un modello nazionale. La ripartenza si avvicina”. Lo comunica tramite facebook il Comune di Palmi che già ieri aveva fornito aggiornamenti circa la totale negatività di 400 tamponi effettuati negli ultimi giorni nella zona della Tonnara. Il focolaio è quindi stato magistralmente spento grazie all’attività congiunta di tutte le autorità che hanno individuato i due soggetti positivi rientrati dall’Emilia Romagna positivi al Covid-19 bloccando immediatamente la diffusione del contagio. Al momento abbiamo 600 tamponi negativi dopo gli 11 casi positivi emersi nei giorni scorsi tutti legati a questo cluster di contagio. Che adesso non preoccupa più.