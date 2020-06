Coronavirus, a Wuhan quasi 10 mln di test: zero casi

2 Giugno 2020 14:22

Pechino, 2 giu. (Adnkronos/Dpa) – Sono 9,9 milioni le persone testate per il coronavirus a Wuhan, la prima città della Cina a fare i conti con l’emergenza, sottoposta a un lockdown ‘totale’ durato ben 76 giorni e conclusosi lo scorso 8 aprile. Secondo i media locali, grazie ai test, che si sono conclusi ieri, sono stati scoperti 300 asintomatici che sono stati messi immediatamente in quarantena. Inoltre 1.174 persone che sono state a stretto contatto con loro sono state poste sotto osservazione.

Malgrado l’enorme massa di test, a Wuhan non sono emersi casi di coronavirus, precisa il ‘Quotidiano del Popolo’. Le autorità sanitarie cinese considerano contagiato solo chi è risultato positivo al tampone e mostra sintomi come febbre e tosse.