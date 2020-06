Coronavirus, altri 2 positivi a Palmi: sono asintomatici, contatti dei congiunti provenienti dall’Emilia Romagna e già in isolamento [DETTAGLI]

19 Giugno 2020 17:33

Coronavirus, la nota del Comune di Palmi su due nuovi casi positivi

Il Comune di Palmi, con una nota ufficiale, ha appena comunicato la positività di altri 2 cittadini: “si tratta di due soggetti entrati in contatto con i due casi precedentemente accertati. I due uomini si trovavano già in regime di isolamento domiciliare e risultano al momento asintomatici”. E’, quindi, un’ottima notizia a cui dovremo abituarci nel corso di questa “Fase 3” di convivenza con il virus che potrebbe durare molto a lungo, anche anni: i (pochi) casi positivi vengono testati e individuati immediatamente, in modo precoce affinchè la loro malattia non si aggravi e in modo immediato affinchè non possano contagiare. E’ ciò che è accaduto a Palmi dimostrando l’egregio funzionamento del sistema di monitoraggio, anche dopo la chiusura dell’Unità di Crisi della Prefettura che ha decretato così la fine dell’emergenza. E’ la nuova normalità, a cui dovremo abituarci e che non deve fare paura, pur continuando a mantenere tutte le cautele del caso (igiene e distanziamento).

I tamponi sono stati processati oggi pomeriggio e quindi la positività dei due soggetti non è conteggiata nel bollettino odierno della Regione Calabria che invece li comprenderà nella giornata di domani.