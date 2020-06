Il Premier Conte apre gli Stati generali: “Investire nella bellezza dell’Italia”. Ospiti Von der Leyen e Lagarde

13 Giugno 2020 14:24

Il Premier Conte apre gli Stati generali: “Investire nella bellezza dell’Italia”. Recovery fund fondamentale per ripartenza Ue”

Si sono aperti oggi a Roma, nel Casino dell’Algardi a Villa Pamphilj, gli Stati generali dell’economia . “La scelta di questa location è un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”, sottolinea il premier Giuseppe Conte aprendo la kermesse. Il Presidente del Consiglio strategicamente punta alla “modernizzazione del Paese, alla transizione ecologica, all’inclusione sociale, territoriale e di genere”. “Stiamo lavorando per avere una Pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali già esistenti per la vita di tutti i giorni possano incrementare la produttività dell’economia e l’innovazione”, evidenza. “L’Europa s’è desta”, ha detto, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo in videocollegamento. “Mentre investiamo, dobbiamo anche fare riforme ambiziose”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. Next Generation EU “può affrontare le sfide che da tempo pesano sull’economia italiana, e spianerà la strada ad una ripresa economia duratura. Ora sta a voi farlo succedere”, sottolinea. “In qualità di responsabili politici, vi incoraggio a non sprecare questa crisi”, è quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarda. “La Bce farà la sua parte nell’ambito del suo mandato. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da questa trasformazione più forti e più verdi”, conclude.

Stati Generali a Roma, l’opposizione non partecipa: “è una passerella”

Non partecipa agli Stati generali l’opposizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che definisce il vertice “una passerella”. “Gli Stati Generali si aprono con i rappresentanti di Commissione europea, BCE e Fondo Monetario, cioè la cara vecchia Troika. Conte vuole dare un messaggio agli italiani e ai mercati finanziari, o è solo dilettantismo? Sono sempre più fiera di non aver accettato di partecipare a questa assurda messinscena”. Lo scrive su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni.