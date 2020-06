Servizi di Consulenza in videochiamata per i Consulenti del Lavoro della Calabria

5 Giugno 2020 11:00

Servizi di Consulenza su appuntamento in videochiamata o chiamata telefonica per i Consulenti del Lavoro della Calabria

La Direzione regionale dell’INPS ed i Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro delle province calabresi, per meglio rispondere alle esigenze di comunicazione con gli intermediari in questa difficile fase emergenziale, hanno dato avvio ad una sperimentazione che offre ai Consulenti del Lavoro la possibilità di prenotare appuntamenti con i Funzionari Inps preposti alla trattazione delle pratiche, attraverso collegamento remoto in videochiamata. Tale modalità innovativa, si aggiunge agli strumenti già in uso ed ampiamente e costantemente utilizzati in alternativa allo sportello fisico. Grazie al nuovo servizio attivato, i professionisti, già qualificati e riconosciuti dal sistema, hanno la possibilità di analizzare con Funzionari esperti, con appuntamento mirato e senza la necessità di doversi spostare, le varie casistica, alla stessa stregua di quanto è possibile fare “de visu”. Già da oggi le Aziende calabresi potranno contare su tale ulteriore canale per ottenere, attraverso i loro Consulenti, risposte più circostanziate con particolare riferimento alle problematiche connesse con gli ammortizzatori sociali. Sono già in corso i contatti per estendere tale modalità alternativa anche agli altri intermediari istituzionali, con particolare riguardo agli Enti di Patronato, che potranno così facilitare la risoluzione di problematiche proprie di tutte le altre categorie di utenti.