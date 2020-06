29 Giugno 2020 18:01

Consiglio regionale della Calabria, è caos: l’opposizione non entra in Aula. L’assise è iniziata con oltre 4 ore di ritardo

Ennesima seduta del consiglio regionale della Calabria con tensione tra il problema commissioni, le dimissioni di Callipo ed il sit in fuori da Palazzo Campanella di Libera sull’emergenza rifiuti. I lavori sono iniziati con oltre 4 ore di ritardo rispetto all’orario prefissato. All’avvio della seduta non partecipano i gruppi dell’opposizione, in segno di protesta per la vicenda delle Commissioni, le cui presidenze sono andate tutte alla maggioranza di centrodestra. I primi sette punti all’odg di oggi, infatti, riguardano la presa d’atto delle dimissioni del vicepresidente in quota minoranza e l’elezione del nuovo vicepresidente della prima, terza, quarta, quinta, sesta Commissione permanente, della Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta e della Commissione sociale di Vigilanza. L’opposizione ha intenzione di rientrare in aula quando questi primi sette punti saranno esauriti.