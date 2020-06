Messina, chiusura svincolo Giostra: “disagi inevitabili”

23 Giugno 2020 11:14

In prospettiva della chiusura dello svincolo di Giostra a Messina, prevista per sabato 27 giugno, è stata convocata una seduta straordinaria della I Commissione consiliare

A causa dei problemi alla viabilità autostradale segnalati da più parti nelle ultime settimane ed in previsione della chiusura, prevista per sabato 27, dello svincolo di Giostra, il Presidente della I Commissione consiliare Viabilità Libero Gioveni ha convocato per giovedì 25, alle ore 9:30, una seduta straordinaria. Sono stati invitati a partecipare il Vice Sindaco Salvatore Mondello, l’Assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici Antonio Amato ed il RUP dei lavori di messa in sicurezza del Viadotto Ritiro Anna Sidoti ed il Responsabile dei Servizi Operativi Territoriali della Polizia Municipale Marco Crisafulli.

“L’auspicio – dichiara il Gioveni – è naturalmente quello di trovare delle soluzioni che possano ridurre il più possibile i forti disagi che inevitabilmente si registreranno per la viabilità cittadina e per i residenti della zona nord della città”.