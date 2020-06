Centrodestra: Berlusconi, ‘Meloni su nei sondaggi? Fi ha leader speciale’

2 Giugno 2020 21:54

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Giorgia Meloni svetta nei sondaggi su Fi? “Non c’è competizione fra noi, ci rivolgiamo ad elettorati diversi. La gara comunque è con la sinistra, non con i nostri alleati. E’ un bene che crescano, ne beneficia tutta la coalizione. Del resto sono convinto che quando torneremo a votare, gli elettori non potranno non valutare la qualità e i meriti di Forza Italia, che è l’unico movimento in Italia che rappresenta i valori della tradizione occidentale, l’unico con una classe dirigente di alto livello e con un leader speciale come Silvio Berlusconi, che ha un’esperienza e una competenza ‘ me lo lasci dire ‘ senza uguali, a cominciare dall’urbanistica e dall’edilizia, dalla comunicazione, dallo sport, esperienze importanti che si sommano ad una esperienza decennale di governo e di rapporti internazionali”. Così Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a Porta’.